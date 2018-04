سلامة : الملتقى الوطني هو الطريقة المثلى التي يمكن أن يرافقنا فيها الليبيين لبناء الدولة

المتوسط :

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة بأنه يتابع عن كثب مخرجات اجتماعات الملتقى الوطني الليبي، معتبرا إياه الطريقة المثلى التي يمكن أن يرافقها الليبيين لبناء الدولة.

وأوضح سلامة،خلال كلمته بالملتقي في أبو سليم أمس الثلاثاء،أن الهدف من الملتقى الوطني الليبي هو تنفيذ كل عناصر خطة الأمم المتحدة التي تتضمن الوصول الى دستور و انتخابات وحماية الحدود و وقف التدخل الأجنبي وحماية الارصدة الليبية، بالتعاون مع الشعب الليبي

وأضاف سلامة بأن مهمته بليبيا تتجسد في بناء دولة المؤسسات و ليس دولة الاشخاص، دولة سيادة مستقلة،قائلا “بأن الدول التي تمر بنكسات لا يمكن أن نعيد بناءها بالقهر، بناء الدول لا يمكن ان يتم بعيدا عن أهلها، و هذا هو هدف الملتقى الوطني الليبي”.

وتابع سلامة قوله “نحن هنا الآن في أبوسليم هناك الآن إجتماع في القطرون اريد ان احييه، لاننا نريد ان ننتقل في كل ليبيا دون استثناء او اقصاء و هذا يعني تأكيدنا على وحدة التراب الليبي ، نحن ننظر الى ليبيا بصفتها وطن”

