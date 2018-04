المتوسط :

اتهم مندوب مدينة طبرق في جلسات الحوار بجنيف وبروكسل فرج المبري، البعثة الأممية المتمثلة في المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” بعجزها عن إيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال المبري،خلال تصريحات صحافية، أن سلامة لازال يسير على خطى سابقيه من المبعوثين ” برناردينو ليون” و “مارتن كوبلر” قائلا ” أن ليون وكوبلر قاما بخلق جسم تنفيذي ومنحوا الشرعية الدولية دون مراعاة الإعلان الدستوري وهذا ما سيفعله سلامة بمبادرة المؤتمر الجامع الذي ستخلق لا محالة جسم جديد موازي لسوابقه من الأجسام”.

وحذر المبري إلى أن ليون وكوبلر فشلا في نقل صورة الإرهاب الحاصل في البلاد وقال “نحن لازلنا نسمع مسمى الإشكال السياسي على ما يحدث في ليبيا؛ فإذا كان حرق المطارات وتهجير المدن وخطف الأبناء والقتل الحاصل إشكالا سياسيا فما هو الإرهاب”.

وناشد المبري الأمم المتحدة بالابتعاد عن هيمنة الدول الكبرى عليها و أن تحقق الحيادية والنزاهة التي سارت عليها منذ التأسيس ونصت عليها قوانينها لتدافع عن القرارات والاتفاقيات التي تمت برعايتها والتي اخترقت من خلال هذه الدول وضرب بها عرض الحائط من أجل مصالحها وأجندتها كما حدث في الاتفاق السياسي

The post مندوب طبرق في جلسات الحوار بجنيف يؤكد أن نهج “سلامة” على خطى “ليون” و”كوبلر” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية