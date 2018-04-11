افتتاح قسم الأورام بمستشفى الثورة المركزي بالبيضاء

قال المكتب الإعلامي لمستشفى الثورة بالبيضاء في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن منسق قسم الأورام بالمستشفى الدكتور “منير بوزهرة ” قد أعلن عن افتتاح عيادة خاصة بالأورام بالمستشفى وذلك بدءا من يوم الخميس الثاني عشر من أبريل الجاري حيث ستبدأ العيادة باستقبال المرضى لمتابعة حالاتهم وتسجيلها.

وأشار الإعلان إلى أن العيادة ستستمر في العمل كل يوم خميس أسبوعياً بالعيادات الخارجية للمستشفى بحضور استشاريين الأورام “الأستاذ الدكتور عوض الكاتب والأستاذ الدكتور فايز السعداوية”.

ونوه المستشفى على ضرورة حضور المرضى مصحوبين بتقاريرهم الطبية المفصلة عن الحالة المرضية لهم من الأخصائي المتابع للحالة ومرفقين بآخر صورة مقطعية ونتائج العينات النسيجية لفتح ملف دائم لهم بالقسم.

يذكر أن افتتاح العيادة الخاصة بالأورام يأتي من ضمن أعمال تطوير وافتتاح عدة أقسام طبية جديدة من قبل الإدارة الجديدة للمستشفى سعياً منها لتغطية كافة التخصصات الطبية المطلوبة.

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