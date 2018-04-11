استكمال استخراج وثائق سفر لمهاجرين من الجنسية البنغلاديشية

زار القنصل العام بسفارة بنغلاديش جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة أمس الثلاثاء.

وجاءت هذه الزيارة لاستكمال وثائق السفر للمهاجرين غير القانونيين من الجنسية البنغلاديشية من نزلاء الفرع، لتمكينهم من العودة إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وفي ذات السياق، زار المستشار والسكرتير الثاني بسفارة جمهورية نيجيريا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة أمس الثلاثاء، حيث اطلع خلال الزيارة على أحوال المهاجرين غير القانونيين من جمهورية نيجيريا من نزلاء فرع طريق السكة.

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