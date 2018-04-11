اطلاق دورة في مجال التخطيط الصحي ببنغازي

انطلقت بقاعة المركز الصحي راس عبيدة بمدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، فاعليات الدورة التدريبية الثانية بعنوان “التخطيط الصحي”.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، أن الدورة تأتي ضمن برنامج إعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية بالمراكز الصحية الذي يقام بالتعاون بين إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي، ومكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، لافتا إلى أن الدورة تقدمها المدربة أبتسام الجربي، وستتواصل لمدة يومين وتستهدف المجموعة السابقة المرشحة لبرنامج إعداد القادة.

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