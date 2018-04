وزير العمل يناقش مع نظيره المصري المناطق الآمنة للعمالة المصرية

المتوسط:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه ناقش مع نظيره الليبي المهدي الورضمي استخدام العمالة المصرية فى المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار في ليببا.

وأضاف «سعفان» «أن الأشقاء العرب يقدّرون الشعب المصرى والعمالة المصرية، مؤكدا أن ليبيا من أكثر الدول التى نصدّر لها العمالة».

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامجه «الحياة اليوم» على الفضائية المصرية «الحياة»، «أن المرحلة المقبلة فى ليبيا هى مرحلة إعادة الإعمار، وكان هناك اتفاقات مع وزراء العمل العرب بينهم وزير العمل الليبى المهدي الورضمي.

وأوضح وزير القوى العاملة المصري أنه تم التأكيد على مخاطبة السلطات الليبية بالاحتياجات والمناطق التى تعمل فيها العمالة المصرية وعرض الأمر على وزارة الخارجية، للتأكيد على ذلك، مع إعطاء تعهد كامل بضمان وأمان العمالة المصرية.

