المتوسط:

أفادت مصادر عسكرية، بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف مدينة درنة الساحلية شرقي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، لتحريرها من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي.

قصفت قوات الجيش، مساء أمس الثلاثاء، بؤر لعدد من العناصر الإرهابية بمحور الظهر الحمر في مدينة درنة.

وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة بين قوات الجيش والعناصر الإرهابية أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بشرية ومادية فادحة.

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أنه كان ثمة اعتقاد بأن هناك حلا سلميا يخفف من نزيف الدم سواء من قوات الجيش أو من بعض المحسوبين على المجرمين المتحصنين بالمدينة.

وأكد حفتر على أنه تم إعطاء الجماعات الإرهابية فرصة من أجل التراجع وذلك حقنا للدماء، إلا أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، مؤكدا بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تتبع منهجا معينا في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين.

The post مصادر عسكرية: وصول تعزيزات عسكرية كبيرة على مشارف درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية