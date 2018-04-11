بوعرابة : لجنتا تاورغاء ومصراته متوافقتان حول العودة

قال عضو مجلس تاورغاء المحلي عبدالنبي بوعرابة ، الأربعاء، إن توافقا كبيرا جرى في اجتماع لجنتي مصراتة وتاورغاء حول ميثاق المدينتين المزمع صياغته .

وأوضح بوعرابة، في تصريح للرائد، أن غالبية بنود الاتفاق كانت مقبولة بين الأعضاء المجتمعين، مبينا أنه اتُفق على إبقاء مجلس تاورغاء المحلي على ما هو عليه.

وأشار بوعرابة إلى أن أعضاء لجنة تاورغاء يعكفون على صياغة بنود الميثاق؛ تمهيدا لعرضها على لجنة تاورغاء الكبرى “لجنة الـ 22 “، وطرحها الخميس على نظيرتها من مصراتة؛ للاتفاق على اتخاذ الاجراءات العملية للعودة.

وأضاف بوعرابة أن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات الأمنية، وكيفية عودة العائلات المهجرة من مدينة تاورغاء لبيوتهم، نافيا علمه بتحديد موعد محدد لبدء العودة.

يذكر أن عضو لجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء علي أبوستة صرح للرائد، الاثنين، أن عودة أهالي تاورغاء ستكون قبل حلول شهر رمضان بعد حلحلة بعض معوقات الاتفاق بين المدينتين.

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