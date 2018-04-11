العلاقات الجزائرية المغربية: خيارات التصعيد أم التهدئة؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي، العلاقات المغربية الجزائرية وخيارات التصعيد والتهدئة، والوضع المتدهور سياسيا واقتصاديا وأمنيا في ليبيا، وما صرح به رئيس مجموعة الاتصالات الخاصة بليبيا من أن موسكو قد تقوم بعملية عسكرية في ليبيا إذا توفرت الشروط. والجدل الثائر في موريتانيا حول إرسال جنود إلى جبهات قتال خارجية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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