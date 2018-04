المتوسط:

أجرت لجنة القوافل الطبية، 2590 كشفاً طبياً خلال شهر مارس الماضي على أيدي أطباء القافلة من داخل 6 مراكزٍ للرعاية الصحية الأولية تقع في نطاق مدينة بني وليد.

وأوضحت اللجنة، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الكشوفات شملت تخصصات الجراحة والعيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والأطفال والباطنة.

وأضاف التقرير، أنه بحسب توزيع عدد الكشوفات على المراكز الستة فأن عدد الكشوفات الطبية التي أجريت بمجمع العيادات الخارجية بلغ 990 في حين أجرى الأطباء 330 كشف طبي من داخل مركز علاج السكر والغدد الصماء.

وتابع: «أما المركز الصحي المردوم الذي يبعد عن وسط المدينة حوالي 80 كم قدم من خلاله أطباء القافلة خدمات الكشف لعدد 700 حالة، بينما أجرى الأطباء 476 كشفاً طبياً من داخل المركز الصحي تينناي الذي يقدم خدماته أيضاً لسكان منطقة نسمة التي تبعد عن تينناي مسافة 40 كم.»

وأكمل التقرير: «في حين بلغ إجمالي الكشوفات الطبية من داخل المركز الصحي أم اللبد والمركز الصحي الخرماني عدد 57 و37 على التوالي».

من جهته، أوضح رئيس لجنة القوافل الطبية، أشرف أبو رقبة، أنه قد تم التعاقد مع الأطباء لتقديم خدمات الكشف في مرافق الرعاية الستة بعد أن توقفت عن تقديم خدماتها لعدم وجود عناصر طبية داخلها.

The post «لجنة القوافل» تجري 2590 كشفاً طبياً بني وليد خلال مارس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية