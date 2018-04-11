بليحق: إعلان حالة الطوارئ في الجنوب جاء بسبب الوضع الأمني الصعب

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن النائب عن الجنوب الهادي الصغير وأعيان المنطقة وجهوا أمس الثلاثاء خلال الجلسة الرسمية للمجلس دعوةً للمستشار عقيلة صالح بزيارة الجنوب .

بليحق أكد في تصريح للمركز الاعلامي بمجلس النواب أن الدعوة الموجهة لرئيس مجلس النواب تأتي بهدف زيارة المنطقة والوقوف على الأوضاع التي تمر بها والمطالبة بإعلان حالة الطوارئ بسبب الوضع الأمني الصعب فيها.

يشار إلى أن المستشار عقيلة صالح وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار أعلن أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في الجنوب ، إضافةً إلى قبوله دعوة نواب الجنوب لزيارة المنطقة في الفترة القادمة .

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