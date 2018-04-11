تفاصيل لقاء معيتيق مع سفير البوسنة والهرسك في طرابلس

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم أفنديتش، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب معيتيق- خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس- عن ترحيبه بالسفير البوسني، وبموقف بلاده، خاصة بعد تواصل عمل السفارة والشركات البوسنية في ليبيا رغم كل الأحداث التي مرت بها البلاد.

من جانبه، أكد أفنديتش، على موقف بلاده الداعم لليبيا، ورغبتها للتعاون معها في مختلف المجالات، داعيا إلى الاستفادة من التجربة البوسنية في تأهيل البلاد بعد الحرب، خاصة في المجالات الأمنية، والصحية، والتعليمية.

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