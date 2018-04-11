المغربي يتسلم جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية

جرت اليوم الأربعاء، مراسم التسليم والاستلام جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية.

وأوضح ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ باسم ﻔﺮﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ النفطية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن مراسم التسليم والاستلام جرت من قبل الجنة المكلفة من القيادة العامة برئاسة اللواء مبروك المقرض، لاستلام جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية من العميد مفتاح لمقريف، والتسليم للواء ناجي المغربي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 67 لسنة 2018، بتكليف اللواء ناجي المغربي، آمرا لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، بدلا من العميد مفتاح المقريف.

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