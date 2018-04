«مالية الوفاق» تبحث الوضع القانوني للقروض الممنوحة لدول إفريقية

المتوسط:

عقد وزير المالية المفوض من حكومة الوفاق الوطني، الدكتـور أسامة حماد، اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع المدير العام للمصرف الخارجي، مـحـمـد بـن يــوسف، لبحث الوضع المالي والقانوني لبعض القروض الممنوحة من الدولة الليبية لعدد مـن الدول الإفريقيـة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقـر وزارة الماليـة وحضـرهٌ عـدد مـن مـدراء الإدارات والمستـشـاريـن التـابـعيـن للوزارة والمـصرف، عدداً مـن المـسائل من أبرزهـا وخٌصـوصـاً تلك القروض المٌتعثرة، حيـثٌ تـم دراسـة واستعـراض الوسائـل القضائيـة والدبلومـاسية وغيـرها من الوسائـل المتـاحة أمام الجـانب الليبـي لاستـرجـاع تـلك القـروض لأجـل حمـاية حـقـوق الليبيون.

وتوصل الجانبـان بـعـد مٌنـاقشـة مٌستضيفة للموضوع إلى تشكيل لجـنة مٌشتركة أوكل إليـها مٌهمـة التنسـيق مـع كـافة الجـهات في الدولـة، للعمل علـى دفـع الدول المقتـرضة الـي سـداد الأقسـاط المستحـقة عليـها، علـى أن تٌكـثـف اللـجنة مـن نشـاطـها بحيـث تنتـهي عمـلها خـلال شـهرين من تـاريخه.

