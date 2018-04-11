الثني يبحث تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية أمساعد

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية امساعد السيد صالح أمعوض لبحث تنفيذ عدد من مشاريع البلدية.

وتم خلال اللقاء مناقشة كافة المشاكل والاحتياجات التي تواجه البلدية وأبرزها مشاكل المياه وشبكات الصرف الصحي، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الجولة التي أجراها دولته لمناطق البطنان خلال الأسبوع الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع.

وأصدر الثني خلال اللقاء، تعليمات للهيئة العامة للإسكان والمرافق بإعداد دراسة كاملة ووافية عن البنية التحتية للمدينة.

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