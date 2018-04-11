القيادة العامة للجيش الليبي تكشف حقيقة "تدهور صحة حفتر"

وقال المسماري إن “القائد العام بخير وبحالة صحية ممتازة ويتابع عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار”، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وكان مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي نفى ما تداولته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من دولتي قطر وتركيا عن صحة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال العبيدي لوكالة الأنباء الليبية إننا “ننفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر قنوات الجماعة الضالة وحساباتها على مواقع التواصل حول حالة القائد العام الصحية”.

وأكد مدير مكتب إعلام القيادة العامة تمتع سيادة القائد العام بموفور الصحة وتمام العافية، مؤكدا أنه يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة.

وأشار العبيدي إلى أن “الجيش مهتم ويشغله تحرير الوطن من الإرهاب وزبانيته وهم كعادتهم يحاولون تضليل الرأي العام الملتف حول الجيش وقائده، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية”.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر (لم تكشف هويتها) أن المشير خليفة حفتر أصيب بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتلقي العلاج.