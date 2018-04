«العليا للامتحانات» تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استراتيجيتها الجديدة

المتوسط:

أعلنت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم، عن عقدها مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، برئاسة الوزراء، للإعلان عن استراتيجيتها الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2017-2018، وآخر الترتيبات والاستعدادات بشأنها.

يشار إلى أن الدكتور عثمان عبد الجليل، وزير التعليم، عقد اجتماعه الدوري، مع مديري المراكز و الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، حيث ناقش، خطة الوزارة للعام 2018، والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات، وعلاقة الإدارات التابعة للوزارة بمراقبات التعليم بالبلديات.

