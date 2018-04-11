سلامة: سننفذ خطة مجلس الأمن وستجري الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

أكد المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة انه ينفذ خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن في 20 سبتمبر الماضي حرفيا بما يتعلق بالملتقى الوطني الجامع في ليبيا، وبإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري. وأوضح غسان، في لقاء مع أحدى القنوات الفضائية، انه سينفذ قرار مجلس الأمن بحذافيره بما يتعلق بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، تماشيا أيضا مع رغبة الليبيين التي تعكسها الأعداد الهائلة التي سجلت في لوائح الناخبين مجرد أن تم فتح باب التسجيل، بالإضافة لاستطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الأكثرية الساحقة من الليبيين تريد إجراء الانتخابات، وتابع قائلا:”لدينا متسع من الوقت للحصول على قانون انتخاب من خلال مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة”.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه لحسن الحظ ليس هناك إجماع على شخص معين في ليبيا، فالانتخابات ستكون الفصل بين المرشحين، مؤكدا أن ما يهمه في أسماء المرشحين هو ادخال كل العناصر الليبية وكل شرائح وفئات المجتمع في العملية السياسية، مشيرا الى أنه اجرى اتصالاته مع عناصر من النظام السابق ومن النظام الملكي لأن مرحلة الإقصاء أصبحت في الماضي، ومن الضروري أن يدخل الجميع في هذه العملية السياسية، وتابع:” أنا مسرور لأن أنصار النظام السابق وأنصار النظام الملكي قد سجلوا في لوائح الناخبين.

أما بما يتعلق بالملتقيات التي تعقد في المدن الليبية فقد بين غسان، أن تلك الملتقيات عظيمة الفائدة للناس وفي كل مكان عقدت لقاءات تشاورية، وجدنا أن الناس أنفسهم شكلوا غرف عمليات لتقديم التوصيات المتكاملة للملتقى الوطني الشامل الذي سيعقد بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. وذكر غسان أن تلك الملتقيات إعادة ربط البعثة الاممية في المجتمع الليبي، لافتا الى أن البعثة تعمل على فتح فرعا لها في مدينة بنغازي وسرت ايضا.

وتعليقا على انتخابات مجلس الدولة التي تمخض عنها فوز القيادي في حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان خالد مشري قال سلامة :”اننا لا نتدخل في الانتخابات الداخلية، ونحن نعمل مع المؤسسات وليس مع الأشخاص بعينهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا