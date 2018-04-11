إطلاق مشروع “جنريشن وات” بصيغته العربية لليبيا

أطلق مشروع “جنريشن وات” بنسخته العربية، اليوم الأربعاء الموقع الإلكتروني الخاص به لعدة دول عربية منها ليبيا. ويتضمن الموقع أشرطة الفيديو المقارِنة لجميع الدول المشاركة في المشروع الذي يستمر لمدّة 6 أشهر عبر العديد من وسائل الإعلام.

ويستهدف مشروع “جنريشن وات” القائم على استبيان الكتروني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، حيث يطلب من الشباب في كلّ بلد أن يجيب على الاستبيان الإلكتروني أو استطلاع يحتوي 167 سؤالًا، بما يتلاءم مع السياقات الثقافية والسياسية المحلية، وتتناول هذه الأسئلة والتي تم تحريرها من طرف علماء الاجتماع، مواضيع أساسية أهمها : العلاقة بين الشباب وأسرهم، والمجتمع والعمل والحب وهويتهم الوطنية والثقافية وكذلك أحلامهم ومستقبلهم، وغيرها من المواضيع، لرسم ملامح الجيل الجديد في البلاد.

المشروع خصص لكل دولة موقعها الخاص على شبكة الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه من خلال عنوان URL بسيط: arab.generation-what.org .

يحدث المشروع قاعدة البيانات بشكل مستمر، ويعرض البيانات على الخرائط التفاعلية، والتي تقارن إجاباته مع إجابات شباب بلده أو منطقته وكذلك مع شباب العالم. وتظهر أشرطة الفيديو مجموعة من الشباب وهُم يجيبون على الإستطلاع، ويساعدون المستعمل على مقارنة آرائه مع هؤلاء الشباب، ليصار فيما بعد إلى استعمال نتائج الإستطلاع وتسجيلات الفيديو لإنتاج مادّة إخبارية أو برامج إمّا إذاعيّة أو تلفزيونيّة أو أشرطة وثائقيّة.

تشارك في “جنريشن وات” الممول من الاتحاد الأوروبي سبعة دول بالاضافة لليبيا وهي : الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات مجتمع مدني، وجمعيات شبابية.

يذكر أن برنامج “جنريشن وات” بدأ عام 2016، في 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بمساعدة 20 هيئة إذاعية واتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU). وشارك في الاستطلاع أكثر من مليون شخص.

“جنريشن وات” الصيغة العربية هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)، واتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU).

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