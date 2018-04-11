مسؤول الاعلام بالقيادة العامة : إشاعة مرض حفتر سهلت علينا مهمتنا فى درنة وندعوا مطلقيها للإستمرار

ليبيا – أعرب مدير مكتب الاعلام بالقيادة العامة خليفة العبيدي اليوم الاربعاء عن استغرابه من عدم توقف ما وصفها بـ”أبواق الاخوان” عن بث الاشاعات بشأن حالة القائد العام للجيش المشير حفتر الصحية .

العبيدي أضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” قائلاً :” هم يعرفون جيدا أن درنة ستعود إلى حضن الوطن في القريب وسيكشف النقاب عن قادة الدوحة واسطنبول وستكشف الأوراق التي يخشون ضهورها بعد تأكدهم من حسمها وخسارتهم”.

وكشف العبيدي على أن التعزيزات العسكرية التي وصلت لمحاور درنة ومازالت ترسل لم يسبق لها مثيل ، مبياً أن الإشاعات المشار اليها اعلاه سهلت للجيش تحركاته وذلك من خلال انشغال الإرهابيين ومن وصفهم بـ” الخونة والمندسين” بهذه الإشاعات .

واختتم أعرب مدير مكتب الاعلام بالقيادة العامة تدوينته قائلاً :” استمروا في إشاعاتكم التي جعلتنا نستمع إلى دقات الخوف في قلوبكم حفظ الله قوتنا المسلحة وقيادتنا الحكيمة على رأسها القائد العام “.

بالصور | شاهد ماذا يحدث لليوم الثاني على التوالي فى محيط درنة !

يشار الى أن القيادة العامة قد أرسلت اليوم الاربعاء تعزيزات عسكرية كبيرة الى تخوم مدينة درنة إيذاناً بقرب إنطلاق العمليات ضد ” شورى المجاهدين ” وتحرير المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية