سلامة: الملتقى الوطني هو العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا

طرابلس 11 ابريل 2018 ( وال ) – عقدت جلسة تشاورية للملتقى الوطني الليبي أمس الثلاثاء في منطقة أبوسليم في مدينة طرابلس واجتماع مماثل في مدينة القطرون في الجنوب.

والجلسات هي إحدى مراحل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لعقد المؤتمر الوطني الليبي لحل الأزمة وضمن سلسلة لقاءات انطلقت منذ الأسبوع الماضي في بنغازي , وزوارة, و براك الشاطئ, وغريان.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في كلمة خلال الملتقي إن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له.

وأكد سلامة أن الملتقى الوطني الليبي هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية مؤكدًا أنه لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة كليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهلها.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية, مضيفاً أن الاتفاق السياسي ساري المفعول إلى حين إقرار دستور وإجراء انتخابات.

وأشار سلامة إلى أن ليبيا بحاجة لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور أو من خلال إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الحالي .(وال – طرابلس ) ر إ/أ د

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