قدم مجلس الدولة الاستشاري، التعازي إلى دولة الجزائر رئاسة وحكومة وشعب، في الضحايا الذين فقدوا حياتهم إثر سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع بعد إقلاعها من ولاية البليدة جنوب العاصمة .

وأعرب المجلس في بيان رسمي له، عن تضامن الشعب الليبي وتعاطفه مع الشعب الجزائري الشقيق جراء هذا الحادث الأليم، داعيا المولى أن يتقبل الضحايا بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان

