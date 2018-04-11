الشيهوب: مجلس الدولة سيقدم تنازلات للحصول على منافع تخدم الإخوان

قال عضو مجلس النواب احمد الشيهوب في تصريح أمس لـ “قناة ليبيا” حول انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، إنه مجرد تبادل للأدوار بينه وبين السويحلى، مشيرا إلى أنه سوف يحدث تنازل من قبل مجلس الدولة لكي يحصلوا على منافع تخدم الإخوان وإنهاء الصراع القائم الآن.

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