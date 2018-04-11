غسان سلامة: لم آتي لتوزيع المناصب

دعا المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا. وقال سلامة في كلمته خلال “الملتقى التشاوري للملتقى الوطني الليبي” والتي تابعتها ورصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه يسعى لدولة سيدة ومستقلة الذي تحتاجه ليبيا وهذا يعني وقف التدخلات “من أي جهة كانت فلا يجوز لكل دولة أن تعتقد أن تتدخل في ليبيا” وتابع “ليبيا ليست ارض فراغ هي وطن يجب إعادة بنائه هي دولة مستقلة”.

وأضاف سلامة: انأ لم أتي لإعادة توزيع المناصب وليس لأنظر لصحن الجبن وأعيد تقسيمه ولست متطوعا للبحث عن حلول سريعة تندثر سريعا وإنما الإسهام في إعادة بناء الدولة الليبية المتهالكة، مبينا أن عملية بناء الدولة الليبية تتم بالتعاون مع الليبيين والاستماع إليهم.

وتابع: ليبيا مرت بنكسة وقادرة على الخروج منها مشددا على انه لا يمكن إعادة بنائها بعيدا عن أهلها فبناء الدول يتم بالتداول مع الناس وإشراكهم في إيجاد حلول لبلدهم.

وأكد سلامة أن الثروة الليبية تتعرض للنهب والتهريب مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وقف الكثير على البواخر التي تساهم في التهريب كما تقوم بالكثير لحماية الثروات الليبية في الداخل وحفاظ الأرصدة الليبية في الخارج.

وتحدث سلامة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ليبيا قائلا إن البلاد كانت مانحة للدول الفقيرة المجاورة أما الان فبسبب ذهاب المال العام لمآل لا يجب أن يذهب إليه أصبح هناك ليبيين بحاجة لمساعدات وتابع: ليبيا كانت ثرية وكريمة مع دول الجوار وانا مثل الليبيين على عجل لتعود ليبيا لهذا الدور.

وأشار سلامة إلى أن البعثة الأممية تعقد حوارات مع التشكيلات المسلحة لتمكين الدولة من الوصول إلى حقها الحصري في حيازة السلاح لحفظ الأمن

وبين سلامة ان البعثة الأممية تسعى لدولة منصفة لا تقصي أو تهمش على أي أساس وإنما أم حاضنة لكل أبنائها مشيرا إلى انه لا توجد وصفة سحرية لحل الأزمة الليبية وإنما يحتاج الأمر إلى وقت ومشاورات.

وتابع: قدمت في سبتمبر الماضي خطة عمل وافقت عليها الأمم المتحدة ولم نقم منذ ذلك اليوم الا بتنفيذ خطة العمل التي تتألف من عدة عناصر لا تغني احدها عن الاخرى. وزاد سلامة: بعثة الأمم المتحدة عادت لطرابلس وقريبا ستفتح مكتب في بنغازي ثم سبها عندما تستقر الأوضاع.

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