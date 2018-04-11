وزير تعليم الوفاق يعلن خطة الوزارة لإجراء الامتحانات

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، عن خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن جمعة أكد جاهزية الوزارة لإجراء الامتحانات باتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة التي من شأنها المساهمة في نجاح الامتحانات، وخلق أجواء ملائمة للتلاميذ والمراقبين حتى تحقق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى انه يدخل امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام عدد “62326”، طالب، فيما شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية”، عدد “85628” تلميذ.

واستعرض الوزير نسب نجاح نتائج الشهادة الثانوية خلال السنوات الماضية مقارنة بالعام الماضي، الذي اتخذت فيه الوزارة حزمة من التدابير لمنع محاولات الغش وتسريب الأسئلة. وقدم الوزير عرضا شاملا لخطة الوزارة لهذا العام، لسير امتحانات الشهادة الثانوية، التي ستبدأ في الثاني من يوليو القادم، في قاعات الكليات بالجامعات، بمختلف مناطق ليبيا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والجهات ذات العلاقة في خطوة يهدف من خلالها القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي.

وطمأن أولياء الأمور بأن الامتحانات سوف تكون في أجواء تساعد الطلبة على الإجابة بكل أريحية وستحقق نتائج إيجابية، كي يمنح كل ذي حق حقه، من خلال الأسئلة الموضوعية التي يقوم بإعدادها خبراء مختصين على درجة عالية من الكفاءة والمهنية. كما أكد جمعة، إصدار الوزارة بطاقات الكترونية لكل طالب لتفادي انتحال الشخصية، ونشر قوائم بأسماء الطلبة الممتحنين أمام القاعات حتى يتمكن كل طالب من الوصول إلى القاعة والمقعد، الذي سيجلس عليه بكل سهولة ويسر بالإضافة لتفريغ الجامعات أثناء فترة الامتحانات من الطلبة الدارسين فيها،حتى يتمكن طلبة الشهادة الثانوية من إجراء امتحاناتهم بكل أريحية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة بخصوص إجراء امتحانات نازحي تاورغاء المقيمين حالياً في “قرارة القطف”، وفي حال تعذر عودتهم للمدينة، وكذلك بالنسبة للطلبة المهرجين بالخارج، قال جمعة: الامتحانات سيجريها كل الطلبة الليبيين في الداخل والخارج، وبالنسبة لطلبة نازحي تاورغاء سيجرون الامتحانات في قاعات كلية التربية في مدينة بني وليد. وشار في المؤتمر الصحفي كلا من مدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور “جمال الفردغ”، مدير إدارة الاحتياط العام الدكتور”عبد الفتاح الفاضلي”، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة، المهندس “رمضان الغضوي”.

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