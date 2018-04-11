الثني يبحث عمل الإدارة العامة لمباحث الجوازات

عقد رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة الأربعاء اجتماعا بمدير إدارة مباحث الجوازات العقيد علي أمجاور ورؤساء الفروع والأقسام التابعة للإدارة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع بحث عمل الإدارة العامة لمباحث الجوازات بوزارة الداخلية، وكذلك المشاكل والعوائق التي تواجه عمل الإدارة وتوفير الإمكانيات لها. وفي سياق منفصل التقى الثني مع عميد بلدية امساعد صالح أمعوض لبحث تنفيذ عدد من مشاريع البلدية.

وتم خلال اللقاء مناقشة كافة المشاكل والاحتياجات التي تواجه البلدية وأبرزها مشاكل المياه وشبكات الصرف الصحي، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الجولة التي أجراها دولته لمناطق البطنان خلال الأسبوع الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية