المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، بحضور وكيل وزارة المالية، وذلك بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتعلقة بإقرار الترتيبات المالية للعام 2018، حيث ستشمل المشاورات كل من مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.

The post «المجبري» يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة الترتيبات المالية لعام 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية