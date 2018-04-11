اخبار ليبيا الان

أطفال درنة يستنكرون جريمة قتل أبناء الشرشاري

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكر طلاب عدد من مدارس التعليم الأساسي بمدينة درنة جريمة القتل المروعة لأبناء الشرشاري في مدينة صبراتة.     جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها طلاب مدرسة الكفاح للتعليم الأساسي، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من الطلاب من المدارس الأخرى والمعلمين والمعلمات في ميدان الصحابة وسط المدينة.     

ورفع طلاب المدارس شعارات ولافتات تدين خطف وقتل الأطفال وإرهابهم وكتب عليها “لا لقتل الطفولة في ليبيا”، ” لا لاختطاف وإرهاب الأطفال”.    ووجه أطفال درنة المشاركون في الوقفة رسالة تعزية لعائلة الشرشاري في مصابهم الجلل ، طالبوا بوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الأطفال في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك