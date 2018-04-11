أطفال درنة يستنكرون جريمة قتل أبناء الشرشاري

استنكر طلاب عدد من مدارس التعليم الأساسي بمدينة درنة جريمة القتل المروعة لأبناء الشرشاري في مدينة صبراتة. جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها طلاب مدرسة الكفاح للتعليم الأساسي، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من الطلاب من المدارس الأخرى والمعلمين والمعلمات في ميدان الصحابة وسط المدينة.

ورفع طلاب المدارس شعارات ولافتات تدين خطف وقتل الأطفال وإرهابهم وكتب عليها “لا لقتل الطفولة في ليبيا”، ” لا لاختطاف وإرهاب الأطفال”. ووجه أطفال درنة المشاركون في الوقفة رسالة تعزية لعائلة الشرشاري في مصابهم الجلل ، طالبوا بوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الأطفال في ليبيا.

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