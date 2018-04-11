إتفاق مع «الليبي الخارجي» على هيكلة ديون دول إِفريقية

عين ليبيا

التقى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد مع المدير العام للمصرف الخارجي محمد بن يوسف بمقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس.

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والقانوني لبعض القروض التي قامت ليبيا بمنحها لعدد من الدول الإفريقية وخاصة المتعثرة منها.

هذا واتفق الجانبان على تـشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للعمل على سداد الدول المقتـرضة للأقساط المستحقة عليها على أن تقوم اللجنة بتكثيف نشاطها لتنهي العمل المنوط بها خلال شـهرين.

يُشار إلى أن المصرف الليبي الخارجي يعتبر المرجعية الأولى للأعمال المصرفية الخارجية حيث يقوم بصرف القروض الممنوحة من الدولة الليبية إلى الدول المقترضة على أن يقوم بمراجعة أقساط القروض خلال فترات السداد.

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