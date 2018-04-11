الجيش يعلن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لدرنة

أكد مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي أنه يتواصل ارسال التعزيزات العسكرية إلى مدينة درنة. وقال العبيدي في “تدوينة” له بموقع “فيسبوك” “التعزيزات العسكرية التي وصلت لمحاور درنة ومازالت ترسل لم يسبق لها مثيل” مبينا أن الشائعات التي ترددت بشأن مرض القائد العام للجيش خليفة حفتر “سهلت على الجيش تحركاته وذلك من خلال انشغال الإرهابيين …والمندسين بهذه الشائعات”.

وأضاف “أتعجب وأنا مبتسم من أبواق الإخوان التي لم تتوقف عن بث الشائعات وهم يعرفون جيدا أن درنة ستعود إلى حضن الوطن في القريب وسيكشف النقاب عن قادة الدوحة واسطنبول وستكشف الأوراق التي يخشون ظهورها بعد تأكدهم من حسمها وخسارتهم”. إلى ذلك عقدت غرفة عمليات الكرامة اجتماعا لتنسيق العمل بمختلف محاور مدينة درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب). وبين المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاجتماع ضم آمر غرفة عمليات عمر المختار سالم الرفادي ومديري إدارات القوات المسلحة.

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