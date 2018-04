تحضيرات في مدن عدة استعدادا لانطلاق الملتقي الوطني الليبي

المتوسط :

أعلن القائمين على الملتقي الوطني الليبي عن بدء التحضيرات الخاصة بالملتقي في كل من غات ومرزق استعدادا لإنطلاق الملتقي غدا في شحات.

وفي سياق متصل التقى عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة”بمقر المجلس البلدي شحات، مع عميد بلدية البيضاء على حسين و عميد بلدية الساحل جلال الدرسي و مندوبة مركز الحوار الإنساني د.نهاد اجبار، و المكلفة من قبل د. ( غسان سلامة ) رئيس البعثة الأممية فى ليبيا وذلك لمناقشة التحضيرات الجارية للملتقي المقرر عقده بمدينة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

و بحسب البلدية، فأن هناك اجتماعات وملتقيات على مستوى بلديات ( شحات – البيضاء – الساحل ) وذلك من أجل الظهور بمخرجات وتوصيات من خلال الاجتماعات المصغرة ليتم عرضها في الملتقي الذي سيقام بمشاركة بلديات القبة وبلدية القيقب وبلدية الأبرق وذلك بقاعة البرلمان ببلدية البيضاء.

