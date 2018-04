السائح: هناك مساعي لإعادة فتح سجل الناخبين أمام من فاتتهم الفرصة

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح أن تسجيل 53% من الليبيين في الداخل والخارج سجلوا بالانتخابات ما أضفى الشرعية على أي هذه الاستحقاقات سواء كانت استفتاء على مشروع الدستور أو انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأشار السائح، في تصريحات مرئية، إلى أن المعايير الدولية الضابطة لسجل الناخبين تؤكد ضرورة تحقيقه أرقاما بنسبة 50% فيما تجاوز السجل الانتخابي الليبي هذه النسبة، لافتا إلى وجود مساعي لإعادة فتح السجل أمام من فاتتهم الفرصة حال اقتراب العملية الاقتراعية وتشريع قوانين حاكمة للاستحقاقات الاقتراعية لضمان الوصول إلى مشاركة نسبة تفوق الـ65% من الليبيين لاسيما في استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور.

وانتقد السائح، عدم وجود تواصل حالي مع “وزارة الداخلية” لتأمين العمليات الاقتراعية القادمة لأنه يأتي في حينه

وأعتبر السائح، أن النسبة المتحققة حالياً تعد غير مسبوقة قياساً بالاستحقاقات الاقتراعية السابقة فيما قد تكون نسبة التسجيل الأعلى التي تحققت في انتخابات المؤتمر العام المنتهية ولايته غير دقيقة لكونها أتت عبر عملية يدوية لا إلكترونية والأخيرة حدت من عملية تكرار التسجيل الذي قد يتم من خلال الأولى فيما سيكون تمديد تسجيل الناخبين في حال تشريع قانونين للانتخابات الرئاسية والتشريع لفترة محدودة وسيكون لفترة أكبر في حال تشريع قانون للاستفتاء على مشروع الدستور.

