صحيفة لوموند أفريك الفرنسية: حفتر أصيب بجلطة دماغية ويحتاج إلى عناية فائقة في باريس

قالت صحيفة لوموند أفريك الفرنسية الأربعاء إن خليفة حفتر قائد عملية الكرامة موجود في أحد مستشفيات باريس للعلاج على إثر إصابته بجلطة دماغية تتطلب العلاج بعناية فائقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر نقل إلى باريس من الأردن بشكل سريع لاستكمال العلاج حيث تخضع تحركاته لسرية فائقة، مبينة أن عددا من المقربين من قائد عملية الكرامة ينفون هذه الأنباء التي تأكدت منها الصحيفة من خلال مطابقة عدة مصادر.

وأوضحت الصحيفة في سياق خبر نشرته اليوم الأربعاء أنه على الرغم من أن حفتر كان معارضا لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلا أنه أصبح محاورا متميزا لبعض القوى الغربية الراغبة في تسريع وتيرة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وكانت مصادر في القيادة العامة لعملية الكرامة قد قالت إن اللواء المتقاعد قائد العملية خليفة حفتر نقل إلى الأردن ونقل بعدها إلى فرنسا للعلاج بسبب دخوله في غيبوبة نتيجة لإصابته بسرطان في الغدة الدرقية.

من جانب آخر نفى الناطق الرسمي باسم العملية أحمد المسماري هذه الأنباء التي جرى تداولها على عدة وسائل إعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن حفتر بحالة صحية ممتازة ويتابع عمل القيادة العامة وغرفة العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار الخاصة باقتحام درنة.

ورفضت مصادر عسكرية أخرى مقربة من حفتر التصريح والإدلاء بمعلومات حول الحالة الصحية للواء المتقاعد خليفة حفتر والذي يبلغ من العمر نحو خمسة وسبعين سنة.

وكان آخر ظهور مؤكد للرجل في السادس والعشرين من الشهر الماضي أي منذ خمسة عشر يوما، عندما أجرى لقاء مع سفير بريطانيا فرانك بيكر في منطقة الرجمة.

وكان لخليفة حفتر ظهور إعلامي آخر معلن اقتصر على صورة نشرت في نهاية الشهر الماضي أي منذ نحو عشرة أيام عندما نشر مكتب الإعلام التابع له صورة قال إنها للقاء أجراه خليفة حفتر في مكتبه بالقيادة العامة في منطقة الرجمة التي تبعد 15 كيلومترا عن بنغازي مع وفد من المجـلس الاجتماعي ومشائخ وأعيان مدينة المرج، الذين جاؤوا لتجديد الدعم للقوات الموالية لخليفة حفتر في حربها، بحسب ما نشره مكتب الإعلام التابع لعملية الكرامة.

ومما يعزز فرضية مرض الرجل العجوز ما جرى بثه في وسائل الإعلام الموالية لعملية الكرامة والممولة من الإمارات في اليوم نفسه حيث بثّ مقطع فيديو لزيارة قام بها قائد عملية الكرامة خليفة حفتر إلى بلدة عين مارة القريبة من مدينة درنة شرق ليبيا.

وأكد مصدر أمني مسؤول لموقع ليبيا الخبر حينها أن هذه الزيارة قديمة جرت في شهر أغسطس الماضي، وتأكد موقع ليبيا الخبر من صحة الأمر بعد مطالعة مقاطع الفيديو التي نشرها إعلام عملية الكرامة في أغسطس 2017.

وقال قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن قواته لن تتنازل عن أي ذرة من تراب ليبيا ، وإن أهالي عين مارة قضوا وقتا طويلا للخروج من هذا الموقف الذي وضعوا فيه في إشارة إلى المواجهات مع المجموعات المسلحة في مدينة درنة، وإن المدة طالت وربما يكون هناك حل سلمي يخفف نزيف الدم الذي يسقط من صفوف قواته أو من صفوف المجرمين على حد تعبيره.

وبين حفتر أن قواته منحت مهلة تقدر بنحو 3 سنوات وقال إن الوقت قد حان لإعلان الزحف ، وإنه لا يمكن القبول بحصار المواطنين في درنة بسبب مجموعة ممن وصفهم بالمجرمين.

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