ماذا في لقاء سيالة بالمبعوث الأممي في طرابلس؟

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالعاصمة طرابلس.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء تناول المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في ليبيا. كما ناقشا الجانبان التحضيرات الجارية بخصوص الملف الليبي بالقمة العربية المرتقبة بالمملكة العربية السعودية، حيث ستناقش القمة العربية عددا من الملفات الهامة من بينها الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية