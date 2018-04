المتوسط :

اجتمع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط علي قنوص وذلك للوقوف على سير العملية الانتخابية وكذلك العملية الإنتاجية داخل الشركة.

وأكد صنع الله، خلال اجتماع حضره أعضاء مجلس الإدارة بالشركة مصطفى عون، وغيث الساكت، وحسن الأحرش، للوقوف على الصعوبات والتغلب عليها بالإمكانيات المتاحة، لما فيه خدمة للعاملين والشركة.

كما تناول الاجتماع عرض التقرير النهائي من قِبل الشركة حول الحريق الذي اندلع في شهر فبراير الماضي في المصفاة، حيث تناول الأسباب الفنية للحريق، وكيفية تدارك الأخطاء التي تسبب في حدوثه مستقبلاً، مثنيا على جهود المستخدمين في السيطرة عليه في وقت قياسي رغم العوامل الطبيعية غير الملائمة حينها، وهذا ما جعل من الخسائر محدودة.

من جهته أعرب صنع الله على ثقته الكبيرة بالشركة باعتبارها أحد القلاع النفطية التي لها دور مهم في القطاع، مشيرا بأن الظروف التي تمر بها هي نفسها يعاني منها الجميع في القطاع، ولكن هذه الصعاب لن تتلاشى إلا بتظافر كل الجهود.

The post الوطنية للنفط تبحث سير العملية الانتخابية بشركة الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية