تضارب الأنباء حول مرض خليفة حفتر

شغل اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال 24 ساعة الماضية وسائل الإعلام الدولية والمحلية حول حقيقة مرضه.

ففي الوقت الذي أكّدتا فيه صحيفتا لوموند الفرنسية ولاريبوبليكا الإيطالية خبر إصابة خليفة حفتر بجلطة دماغية أفادت وسائل الإعلام الموالية لعملية الكرامة أن الوضع الصحي لحفتر مطمئن ولا يدعو للخطر.

وقالت قناة 218 الممولة من دولة الإمارات إن حفتر خرج من المستشفى صباح الأربعاء بعد تلقيه العلاج مساء الأمس، وأن حالته الصحية مستقرة.

ونقلت صحيفة بوابة الوسط عن مصدر طبي، أن صحة حفتر في تحسن، مؤكدًا أنه تجاوز حالة الخطورة لكن الأمر يتطلب بقاءه لأيام تحت المراقبة الطبية

ونفت الصحيفة عن مصدر طبي حقيقة إصابة حفتر بسكتة دماغية، مشيرتا إلى أنه لا خطورة على حياة حفتر.

وذكرت قناة ليبيا الحدث وهي الذراع الإعلامي لعملية الكرامة أن خليفة حفتر يقوم ببعض الفحوصات العادية في باريس، ولا صحة لخبر إصابته بجلطة دماغية، بحسب القناة.

من جانبها، أفادت قناة الجزيرة عن مصادر خاصة بتدهور الحالة الصحية لحفتر في المستشفى الفرنسي الذي نقل إليه بعد إصابته بنزيف دماغي.

وقالت قناة النبأ إن حفتر دخل في غيبوبة بعد استعادة وعيه ليلة الثلاثاء، موضحة أن حالته الصحية في خطر.

في الوقت ذاته قال راديو فرنسا الدولي إن خليفة حفتر يعاني من مرض السرطان ويذهب للأردن بين الفترة والأخرى لتلقي العلاج هناك.

هذا وأعلنت صحيفة لوموند الفرنسية عن مصادرها الخاصة أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أصيب بجلطة دماغية وهو يتلقى العلاج في باريس، مشيرة إلى أن حفتر يتقلى العلاج بشكل سرّي في باريس.

وقال الصحفي الفرنسي إيجو فانسو إن حفتر يرقد المستشفى العسكري في فرنسا “فال دو جراس”، وهو مصاب بنزيف في الدماع وحالته خطيرة، موضحا أن مصدر ديبلوماسي أكّد له أن خليفة حفتر يتلقى العلاج في مستشفى باريس من 5 أبريل الجاري.

من جهتها ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا “الإيطالية أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر يعاني نوبة قلبية أو سكتة دماغية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الأردنية قبل أن ينقل إلى فرنسا للعناية العاجلة.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم عملية الكرامة أحمد المسماري نفى يوم أمس الأنباء التي تتحدث عن مرض خليفة حفتر، مشيرا إلى أن يشرف على ماسمّاها عملية تحرير درنة.

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