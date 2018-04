” عميد بلدية سرت” يحذر من كارثة بيئية جراء استخدام الأسلحة

حذر عميد بلدية سرت، مختار المعدني، من حدوث كارثة بيئية في المدينة حال عدم وضع المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، حلولاً عاجلة للمشكلات التي يعاني منها سكان المدينة.

وأكد المعداني، في تصريح صحفي، أن الوضع البيئي في سرت سيء للغاية، ما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير بين أهالي مدينة سرت بسبب استخدام جميع أنواع الأسلحة الخطيرة.

وذكر المعدني بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يصرف أية مبالغ مالية لمدينة سرت، ولم يتخذ أية اجراء بشأن وجود ثلاثة آلاف أسرة في العراء إضافة إلى الأزمات الصحية والبيئية، مؤكدا عدم استجابة قسم متابعة الشركات في وزارة الحكم المحلي لمطالبة بلدية سرت بتزويدها بالآليات والمعدات ووسائل رش المبيدات لمكافحة القوارض المنتشرة في أحياء المدينة.

وأشار السائح، إلى أن البلدية سبق وأن ناشدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بالتدخل بعد ظهور أكثر من 170 حالة مصابة بالسرطان حديثًا، إضافة إلى العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة بين السكان.

