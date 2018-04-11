دفعوا 14 ألف دينار لتهريبهم إلى ليبيا

ألقت دوريات تابعة للكتيبة 501 استطلاع، الأربعاء، القبض على حوالي 35 مهاجرا قرب بوابة طبرق الشرقية، كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وقال الناطق الرسمي لمكتب مكافحة الهجرة طبرق نائب ضابط أحمد جبريل، في تصريح خاص لـ”218″، إن المهاجرين دخلوا إلى الأراضي الليبية عن طريق المنافذ الحدودية باستخدام أذونات دخول مزورة.

وأضاف جبريل أنه تم التعرف على عملية التزوير من خلال كشف اعتماد الجهات الأمنية المصرية المرفق مع المهاجرين، ومن بعض الأرقام المميزة التي تطبع في أختام الدخول والمغادرة، وكذلك عبر الأرقام في لاصقات التأشيرة الليبية.

وقال محمد عطية، أحد المهاجرين والبالغ من العمر 39 سنة، إنهم قاموا بدفع مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار ليبي لأحد مهربي البشر من أجل أن يتمكنوا من الدخول إلى ليبيا.

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