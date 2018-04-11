وكيل وزارة التعليم يعلن خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

أعلن وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة”، خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة كل من مدير إدارة شؤون الجامعات “جمال الفردغ”، ومدير إدارة الاحتياط العام “عبد الفتاح الفاضلي”، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة، “رمضان الغضوي”، عن خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، بحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد “جمعة” جاهزية الوزارة لإجراء الامتحانات باتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة التي من شأنها المساهمة في نجاح الامتحانات، وخلق أجواء ملائمة للتلاميذ والمراقبين حتى تحقق الأهداف المرجوة، مشيرا لدخول امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام عدد “62326”، طالب، فيما شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية”، عدد “85628” تلميذ.

واستعرض جمعة في السياق نفسه نسب نجاح نتائج الشهادة الثانوية خلال السنوات الماضية مقارنة بالعام الماضي، الذي اتخذت فيه الوزارة حزمة من التدابير لمنع محاولات الغش وتسريب الأسئلة.

كما قدم عرضا شاملا لخطة الوزارة لهذا العام، لسير امتحانات الشهادة الثانوية، التي ستبدأ في الثاني من يوليو القادم، في قاعات الكليات بالجامعات، بمختلف مناطق ليبيا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والجهات ذات العلاقة في خطوة يهدف من خلالها القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة بخصوص إجراء امتحانات نازحي تاورغاء المقيمين حالياً في “قرارة القطف”، وفي حال تعذر عودتهم للمدينة، وكذلك بالنسبة للطلبة المهجرين بالخارج، قال “جمعة” : الامتحانات سيجريها كل الطلبة الليبيين في الداخل و الخارج، وبالنسبة لطلبة نازحي تاورغاء سيجرون الامتحانات في قاعات كلية التربية في مدينة بني وليد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر