كشاف شحات يشارك بحملة تنظيف الغابة المستحدثة بالمنطقة الأثرية

انطلقت يوم امس الثلاثاء حملة تنظيف للغابة المستحدثة من قبل جمعية تنسيق المدينة بجانب المنطقة الأثرية بمدينة شحات بمشاركة أفراد حلقة الجوالة بفوج كشاف شحات إلى جانب الهلال الأحمر شحات وجمعية تنسيق المدينة .

وجاءت هذه الحملة لإزالة الأعشاب وتهيئة الغابة وتهذيبها بما يساعد في الحفاظ على البيئة والمناخ والمنظر العام بالمنطقة الموجودة فيها .

يذكر أن مدينة شحات تعد من أحد مدن التراث العالمي الخمسة المسجلة لدى منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة.

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