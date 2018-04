المتوسط:

أعلنت بلدية سرت عن بدء الشركة المنفذة لأعمال الصيانة السريعة لملعب المدينة الرياضية الرئيسي أعمالها .

وأكدت بلدية سرت ،” أن هذه الأعمال تأتي استعدادا للمناسبات الكروية القادمة وتشمل الصيانة أرضية الملعب وترميم المدرجات والأبواب الرئيسية وكذلك غرف تغيير الملابس ودورات المياه .

يذكر إن أعمال صيانة ملعب المدينة الرياضية يخضع لإشراف مكتب المشروعات ببلدية سرت.

The post بدء أعمال صيانة ملعب المدينة ببلدية سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية