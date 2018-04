المتوسط:

أعلن أعيان ووجهاء ومشايخ وأهالي الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني في أجدابيا الكبرى أن المدينة بجميع تركيباتها الاجتماعية مع تؤيد الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، التي تخوض حربا على الإرهاب

و أدان الاعيان والوجهاء، في بيان لهم اليوم الأربعاء، الشائعات المتداولة حول أن مدينة اجدابيا غير آمنة و غير مؤهلة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للمصالحة بها وإقامة ملتقى أجدابيا للمصالحة والذي سيعقد في الفترة من 24 أبريل إلى 25 أبريل الجاري.

وذكر البيان أن ما ورد في بعض القنوات عاري عن الصحة ومحض افتراء،مؤكدا على أن مدينة أجدابيا آمنة وأن أهالي أجدابيا الشرفاء مستعدون لاستقبال ضيوفهم واحتضان اجتماع المجلس الأعلى للمصالحة في التاريخ المحدد له.

The post أعيان اجدابيا : المدينة آمنة بفضل مجهودات القوات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية