الأمم المتحدة تسلم بلدية سرت محرقة طبية لمستشفى ابن سينا

كشفت بلدية سرت عن وصول المحرقة الطبية الخاصة بحرق النفايات والمعدات الطبية المستعملة والغير صالحة و المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمستشفى ابن سينا التعليمي .

وأكدت بلدية سرت ، إن المحرقة تعمل أما بالكهرباء أو بوقود الديزل وسيتم العمل بها فور استلامها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن حفل استلام المحرقة كان بحضور رئيس مفوضية ألمجتمع المدني مكتب سرت مصطفى علي الشكربي وممثلين عن فريق الشراكة المجتمعية سرت .

