المتوسط:

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعه الثاني بحضور رئيس وأعضاء المجلس، صباح الثلاثاء.

وقرر المجلس البلدي سرت خلال الاجتماع تكليف عضو المجلس المهندس أبو بكر الجلاب رئيسا للجنة الأزمة والطوارئ وبمتابعة ملف المنظمات الدولية والمحلية

كما اختار المجلس منسقا لمجلس الشورى والخبراء التابع للبلدية الدكتور إسماعيل فرج بالناصر.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، “أن المجلس وافق على دعم مكتب مصلحة الأحوال المدنية السجل المدني سرت وتخصيص مقر إداري له بالمدينة”.

وأضاف الأميل ، ” إن المجلس وافق على دعم جهاز الحرس البلدي سرت وكلف عضو المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إبراهيم امليطان بوضع تصور عام لعمل الجهاز, كما وافق المجلس أيضا على دعم مكتب السجل المدني وقرر توفير مقر إداري له”.

وأكمل ، ” أن المجلس استعرض مقترح لتشكيل وفد للقاء مع المجلس الرئاسي يضم عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت و الأعيان وخبراء ومتضرري الحرب على التنظيم الإرهابي داعش، كما تابع المجلس أيضا الترتيبات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم وكلف عضو المجلس رئيس لجنة التنمية السيد صالح عيادة بمتابعة الملف وإقامة المناشط ومسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم ،كما قرر المجلس الاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لإحياء معركة القرضابية الشهيرة”.

The post ” بلدي سرت” يكلف ” الجلاب ” بمتابعة ملف المنظمات المحلية والأجنبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية