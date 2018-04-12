المستشار صالح يعلن موقفه من دعوة المشري للقاء به فى طرابلس أو طبرق

ليبيا – رحب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالدعوة الموجهك له من خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري بشأن طلبه اللقاء به فى طرابلس او طبرق .

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـ المرصد صباح الخميس أن صالح يرحب بالدعوة الموجهك له من المشري للقاء خلال الأيام القادمة وذلك حرصاً منه على إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على تردي الاوضاع.

وقال بليحق أن قبول صالح يهدف للوصول إلى توافق يفضي إلى تعديل الإتفاق السياسي وفقاً لما أقره مجلس النواب بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.

وأضاف بأن صالح وقبوله يهدف كذلك إلى تضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وإنهاء المعاناة عن كاهل الشعب الليبي وكذلك الانقسام السياسي ومؤسسات الدولة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

المرصد – خاص

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