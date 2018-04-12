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الثني يوافق على إنشاء الطريق المزدوج ” 80 كم ” بين أجدابيا والبريقة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي موافقة رئيس الحكومة عبدالله الثني وبحضور عضو مجلس النواب ادريس المغربي وعميد بلدية البريقة علي مشروع ازدواج طريق اجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم .

وفى تصريح لـ المرصد قال العريبي مساء الاربعاء ان الموافقة تشتمل على ان تقوم الهيئة العامة للمواصلات والنقل بإعداد الجدول الزمني والمواصفات لتنفيذ المشروع .

وأضاف : ” الاتفاق نص أيضاً على أن يتم صرف قيمة 15‎%‎ من اجمالي قيمة المشروع بعد الانتهاء من تحديد القيمة الإجمالية وفق الأسعار الحالية ” .

وختم العريبي بأن الصرف يشترط أو يتم وفق الجدول الزمني ونسبة الانجاز لباقي قيمة المشروع حتي تسليمه ودخوله قيد الخدمة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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