الثني يوافق على إنشاء الطريق المزدوج ” 80 كم ” بين أجدابيا والبريقة

ليبيا – أكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي موافقة رئيس الحكومة عبدالله الثني وبحضور عضو مجلس النواب ادريس المغربي وعميد بلدية البريقة علي مشروع ازدواج طريق اجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم .

وفى تصريح لـ المرصد قال العريبي مساء الاربعاء ان الموافقة تشتمل على ان تقوم الهيئة العامة للمواصلات والنقل بإعداد الجدول الزمني والمواصفات لتنفيذ المشروع .

وأضاف : ” الاتفاق نص أيضاً على أن يتم صرف قيمة 15‎%‎ من اجمالي قيمة المشروع بعد الانتهاء من تحديد القيمة الإجمالية وفق الأسعار الحالية ” .

وختم العريبي بأن الصرف يشترط أو يتم وفق الجدول الزمني ونسبة الانجاز لباقي قيمة المشروع حتي تسليمه ودخوله قيد الخدمة .

المرصد – متابعات

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