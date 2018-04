مناورات عسكرية دولية قرب حدود جنوب ليبيا

المتوسط:

بدأت مناورات في غرب النيجر وشمالها وبالقرب من حدود جنوب ليبيا، بمشاركة 1500 جندي أفريقي وأميركي وأوروبي، وذلك لإجراء تدريبات على مواجهة التهديدات الإرهابية في هذه المناطق ، أمس الأربعاء.

وقالت السفارة الأميركية في النيجر، في بيان، إن «مناورة فلينتلوك 2018 تهدف إلى تعزيز قدرات بلدان منطقة (الساحل) على التصدي للمنظمات العنيفة المتطرفة، وستتيح عمليات المحاكاة التي ستستمر حتى 20 أبريل للدول المشاركة «حماية حدودها”.

ويشارك هذه السنة في التدريبات الجوية والبرية التي تنظمها «افريكوم»، ثمانية بلدان أفريقية واثنا عشر بلداً غربياً.

وتجري مناورات «فلينتلوك» في ثلاث مناطق نيجرية منها أغاديز في الشمال، القريبة من ليبيا والجزائر ومالي. يذكر أن الجنرال مارك هايكس، قائد العمليات الخاصة في القيادة الأميركية في أفريقيا (افريكوم) قد أكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي،” إن «الجديد» الذي أتت به «فلينتلوك 2018» هو أننا وجهنا عمليات التدريب نحو التهديدات الحقيقية الموجودة في الساحل الكبير.

وأضاف الجنرال مارك هايكس،” إن الهدف هو «تمكين مجموعة الخمس» مع جيوشها المتواضعة «من أن تأخذ على عاتقها التهديدات بطريقة تتسم بمزيد من الفاعلية وفي شكل مباشر أكثر”.

