ماذا في لقاء عقيلة صالح بمشائخ وأعيان أولاد سليمان ؟‎

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي لـــ “مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بطبرق ” بإن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى وفدا من مشايخ واعيان وحكماء اولاد سليمان من كل انحاء ليبيا بحضور عدد من السادة النواب ورئيس وعدد من اعضاء اللجنة المكلفة من مجلس النواب للقيام بالمصالحة في سبها الجنوب الليبي وعدد من المشائخ بالجبل الاخضر والبطنان بمدينة القبه .

ونوقش خلال هذا اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا بالجنوب الليبي والعمل على اتمام المصالحة بين الاطراف المتنازعة محافظة على السلم الاجتماعي وعلى العلاقات الاخوية والتاريخ المشرف المشترك عبر التاريخ الليبي بين القبائل في الجنوب الليبي واتفق على مواصلة اللجنة المكلفة من مجلس النواب عملها واتمام المصالحة وان تتواصل مع كل الاطراف حتى تنتهي من عملها قريبا مساهمة في الاستقرار وبث الامن والامان والسلام والحب والوئام ولتؤدي المؤسسات الرسمية للدولة خدماتها لكل المواطنين ولتساهم في تطور وازدهار البلاد وفي كل انحاء ليبيا.

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