” عقيلة صالح ” يلتقي وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء أولاد سليمان

المتوسط:

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي ، ” أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التقى وفدا من مشايخ واعيان وحكماء أولاد سليمان من كل أنحاء ليبيا “.

وأضاف المريمي ، خلال بيان له ، ” أن اللقاء حضره عدد من النواب ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس النواب للقيام بالمصالحة في سبها الجنوب الليبي وعدد من المشايخ بالجبل الأخضر والبطنان بمدينة القبة”.

وأكمل المريمي،” إن اللقاء تطرق إلى العديد من الموضوعات والقضايا بالجنوب الليبي والعمل على إتمام المصالحة بين الأطراف المتنازعة محافظة على السلم الاجتماعي وعلى العلاقات الأخوية والتاريخ المشرف المشترك عبر التاريخ الليبي بين القبائل في الجنوب الليبي واتفق على مواصلة اللجنة المكلفة من مجلس النواب عملها وإتمام المصالحة وان تتواصل مع كل الأطراف حتى تنتهي من عملها قريبا مساهمة في الاستقرار وبث الأمن والأمان والسلام والحب والوئام ولتؤدي المؤسسات الرسمية للدولة خدماتها لكل المواطنين ولتساهم في تطور وازدهار البلاد وفي كل أنحاء ليبيا”.

