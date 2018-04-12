وصول تعزيزات إضافية إلى الجيش الليبي من أجل تحرير درنة

أفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” بوصول تعزيزات لتحرير مدينة درنة شرقي البلاد.

وأكد المصدر، مساء يوم الأربعاء، “وصول 13 دبابة و11 سيارة مسلحة لقوات الجيش لتحرير مدينة درنة شرقي ليبيا”.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن يوم 1 أبريل/ نيسان 2018، عن قرب تحرير مدينة درنة.

وكانت القوات قد تقدمت شرقا إثر العمليات التي شنتها منذ شباط/ فبراير الماضي لتحرير المدينة.

ووصلت تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة لكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاه مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد إلى مدينة درنه، الاثنين الماضي، بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي.

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